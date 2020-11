Google al lavoro su una rete in fibra ottica che attraversi tutto il mondo

Google è al lavoro su un progetto per la realizzazione di una rete in fibra ottica che per la prima volta attraverserà i due storici rivali Arabia Saudia e Israele, aprendo un nuovo corridoio per il traffico internet globale. Lo hanno reso noto a Dow Jones Newswires, riporta Prima Online, fonti a conoscenza dei fatti. Il progetto, hanno precisato, prevede il collegamento tra India ed Europa e consiste nell’ultimo tentativo del colosso tech di creare una fibra mondiale, ossia una rete internet che attraversi tutto il globo.