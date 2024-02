Nazisti neri, senatrici dell'800 di colore: AI Google stop dopo meme-polemiche

Soldati neri in divisa nazista, Padri fondatori amaricani di colore, senatori degli Stati Uniti del 1800 con volti di donne nere e native americane: alcune immagini generate da Gemini, l'Intelligenza Artificiale di Google (che recentemente ha sostituito Bard, l'antagonista di ChatGpt) avevano sollevato dubbi, polemiche e meme in rete. La probabile volontà di promuovere la «diversity» nel materiale che ha addestrato la macchina aveva geneato immagini con gigantesche imprecisioni storiche.

Da qui la decisione di Google che ha messo temporaneamente in pausa la sua Ai per le immagini. «Stiamo già lavorando per risolvere i recenti problemi con la funzionalità di generazione delle immagini di Gemini. Mentre lo facciamo, metteremo in pausa la generazione delle immagini di persone e presto pubblicheremo nuovamente una versione migliorata».

“I contesti storici hanno più sfumature e ci adatteremo ulteriormente per conformarci”, ha spiegato Jack Krawczyk, senior director of Product di Gemini.

"Non posso ancora creare immagini quindi non posso aiutarti con questo", risponde ora il chatbot di Google a chi gli chiede di creare un'immagine.





Nazisti neri e... le 'sviste' dell'AI Gemini di Google

Tutto era nato dopo che nei giorni scorsi un utente aveva pubblicato su X, l'ex Twitter, la risposta di Gemini alla richiesta di «generare un'immagine di un soldato tedesco del 1943». L'intelligenza artificiale aveva proposto quattro immagini di soldati: uno di carnagione bianca, uno nera e due erano donne asiatiche.

Poi, come, detto, in rete erano comparsi Padri fondatori made in Usa di colore piuttosto che senatrici americane del 1800 nere quando la prima senatrice donna, bianca, fu eletta soltanto nel 1922.