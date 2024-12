Grande Fratello, dramma d'amore, cena della discordia, eliminazione a 4, nuove nomination. Gf news e anticipazioni

Grande Fratello, quando va in onda su Canale 5

Torna un nuova puntata del Grande Fratello. L'appuntamento? E' per lunedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini - con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli che raccoglie i commenti dei telespettatori - si prepara a un apppuntamento scoppiettante.

Grande Fratello eliminazione, chi esce dalla Casa?

Eliminazione in vista nella casa del Gf. Sarà una partita a 4 tra Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?Attesa poi per le nuove nomination a fine puntata.

Grande Fratello Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato? Entra nella Casa la mamma dell'ex velina

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prosegue. I due sembravano essersi lasciati nei giorni scorsi, ma dopo 48 ore turbolente c'è stato il chiarimento e sono tornati insieme. Secondo quanto riportano le anticipazioni Mediaset del Grande Fratello, la madre dell'ex velina di Striscia la Notizia entrerà nella Casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con l'attore milanese.

Grande Fratello, Helena Prestes vs Shaila Gatta tra cena della discordia e tugurio

La puntata del Gf accenderà anche i riflettori sulla cena della discordia dopo la quale Helena Prestes ha scelto di portare in tugurio Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Mariavittoria Mighetti.





Le reazioni all'interno della Casa del Grande Fratello e, in particolar modo, di Shaila Gatta alla decisione presa da Helena, sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi?





Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, 'dramma' d'amore al Gf

Un nuovo "dramma" d’amore tra le mura della Casa: tra Mariavittoria Mighetti e Tommaso Franchi si sta consumando l’ennesima crisi, riusciranno a superare questo momento?

Grande Fratello, confronto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes