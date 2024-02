Grande Fratello, Mediaset ha deciso il futuro del reality. Retroscena

Il Grande Fratello non è ancora finito e già Mediaset guarda al futuro. Il reality show del prime time di Canale 5 verrà confermato anche la prossima stagione o si darà spazio alla Talpa? E con quale formula? Resterà ancora Alfonso Signorini in conduzione?

Grande Fratello o la Talpa? La decisione di Canale 5 per la prossima stagione nella guerra sugli ascolti tv del prime time

"Ci giunge la conferma per il Grande fratello anche per la prossima stagione tv. Conferma per il programma e per il suo conduttore Alfonso Signorini, quest’ultimo di cui si parla da molti anni di una sua uscita dal programma. Cosa questa che viene poi puntualmente smentita dalla realtà delle cose ogni autunno. Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale - - riporta Tv Blog - Naturalmente nuovo cast, con nuovi concorrenti e magari pure alcune novità nel meccanismo del programma. Meccanismo e contenuti che già quest’anno sono stati modificati dopo le polemiche dell’edizione 2022-2023.

Dunque niente Talpa al posto del Gf. Una novità è però prevista: il Grande Fratello si appresa a cambiare location. "Dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio", scrive Tv Blog.