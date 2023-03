Greta Thunberg cancella il tweet del 2018: "La fine del mondo sarà tra 5 anni"

Greta Thunberg e quel tweet rimosso. Bufera e proteste sui social

Greta Thunberg ha cancellato un suo vecchio tweet del 2018 in cui ipotizzava la fine del mondo nel 2023. Senza fornire alcuna spiegazione in merito alla sua scelta, la giovane attivista ha deciso di rimuovere il suo vecchio post e la notizia è diventata subito virale. Attraverso un sito che registra tutti i movimenti fatti sullo storico dei messaggi pubblicati dagli utenti, è emerso che fino al 7 marzo 2023 il post incriminato era ancora presente nella bacheca di Greta, ma poi è stato cancellato. Nel tweet rimosso, Greta Thunberg aveva scritto: "Un importante scienziato del clima avverte che il cambiamento climatico spazzerà via l’intera umanità se non smetteremo di usare i combustibili fossili nei prossimi cinque anni".

Veniva anche citato un articolo, anche questo cancellato. Il pezzo in questione era intitolato "Il più grande scienziato del clima: Gli esseri umani si estingueranno se non risolviamo il cambiamento climatico entro il 2023". L’articolo citava il professor James Anderson, docente di chimica atmosferica all’Università di Harvard che aveva avvertito come i cambiamenti climatici stessero riportando la Terra all’epoca dell’Eocene, da 33 milioni di anni a.C., quando non c’erano ghiacci su entrambi i poli.