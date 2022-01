Gruppo Feltrinelli, Alessandra Carra nominata nuova Amministratrice delegata

Gruppo Feltrinelli, Alessandra Carra nominata nuova Ad

Feltrinelli si rinnova e arruola Alessandra Carra come nuova Ad del gruppo. Dopo aver iniziato la sua carriera nella società di consulenza strategica McKinsey a Milano, negli ultimi 7 anni Carra ha ricoperto il ruolo di Ad di Agnona, parte del gruppo Ermenegildo Zegna. Prima di allora è stata per tre anni presidente e Amministratrice delegata di Emilio Pucci – Gruppo LVMH, e per otto anni senior vice president Luxury Brands Europa e CEO South Europe di Ralph Lauren.

"Sono onorata di entrare a far parte del Gruppo Feltrinelli, protagonista da sempre della trasformazione culturale in Italia con un’identità così innovativa e coraggiosa", ha commentato la manager. "Intendo mettere al servizio di Feltrinelli la mia esperienza nel lavoro strategico sulla marca e nella relazione con il pubblico, contribuendo ad alimentare una dimensione multicanale e digitale di una storia davvero unica". Alessandra Carra subentra a Roberto Rivellino, che ha lasciato il gruppo dopo dieci anni per “dedicarsi a nuove sfide professionali e personali”.