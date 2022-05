Gruppo Monrif, ad Agnese Pini la direzione di tutti i quotidiani

Gruppo Monrif, Agnese Pini a capo di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno

Agnese Pini è la nuova direttrice delle testate del gruppo Monrif. Già direttrice della Nazione, Pini succede all’ex numero uno Michele Brambilla per il ruolo di direttore responsabile di tutti i quotidiani editi da Editoriale Nazionale: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e Il Giorno. Trentasette anni, Agnese Pini rappresenta un vero e proprio fenomeno nel mondo dell'editoria. Infatti, oltre a essere la prima donna a dirigere la Nazione, con la nuova nomina è anche il primo direttore unico a capo di tutte le testate del gruppo Monrif.

Le toccherà un compito molto impegnativo per “sviluppare maggiormente l’integrazione tra carta e online e rafforzare la collaborazione di tutto il corpo redazionale, per ricreare il prodotto in chiave innovativa, sempre più adatto alle nuove esigenze dei lettori, arricchendolo con nuovi temi e contenuti”, come segnala il comunicato dell’editore.

Il passaggio delle consegne con Brambilla, che l’editore ringrazia per il ruolo svolto nei tre anni e per l’impegno “che ha permesso di coltivare nuovi talenti e consolidare le testate del gruppo”, avverrà il primo luglio. Brambilla, come già anticipato nelle settimane precedenti, rimane nel gruppo come editorialista.