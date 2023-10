Gucci il brand di lusso più citato dai media: scalzato Armani. Crolla Dior

Gucci il brand più citato dai media, scalzato Armani

Si sa, i grandi marchi di moda piacciono a tutti. Ma quante volte vengono nominati dai media, sia cartacei che online? A ottobre, i brand più citati dall’informazione sono stati Gucci, Armani e Chanel. A rivelarlo è Primaonline. Questo mese, Gucci batte Giorgio Armani e scala alla prima posizione, con 3.484 citazioni. I primi due picchi di articoli che citano il marchio fiorentino si registrano il 18 settembre con 314 citazioni, e il 19 settembre con 294, tra stampa e web.

L’argomento che ha dominato sui media tra il 18 e il 19 è la fremente attesa della Milano Fashion Week, alla quale Gucci ha esordito con la collezione del famoso designer Sabato De Sarno. Altri picchi, come scrive Primaonline, si registrano il 22 e il 23 settembre, rispettivamente con 327 e 332 citazioni in totale. Ma non solo. I media hanno parlato anche dell’apparizione alla fashion week di Matteo Berrettini e Jannik Sinner in supporto ai rispettivi sponsor Hugo Boss e Gucci.

Classifica marchi moda più presenti sui media, da Primaonline



Al secondo posto, invece, troviamo Armani, con 2.868 citazioni. Il primo picco si registra il 22 settembre con 354 articoli, mentre il secondo il 25 settembre con 328. La collezione Emporio Armani Primavera Estate 24 chiude la Milano Fashion Week e porta con sé ospiti prestigiosissimi: Anna Wintour, Naomi Campbell, Cara Delevingne e Larsen Thompson tra i nomi più noti.

A chiudere il podio è Chanel con 2.131 articoli. In questo caso i due picchi si registrano il 20 settembre con 242 articoli, e il 6 ottobre con 204. Il 20 settembre ha preso il via la visita di Re Carlo III e della Regina Camilla a Parigi. La coppia reale britannica ha soggiornato per tre giorni in Francia, e tra le numerose tappe previste, la Regina e la première dame hanno visitato il “19M”, l’hub che riunisce le aziende artigiane di Chanel.

Ha fatto notizia anche il balletto “Singularités plurielles”, sostenuto da Chanel, che ha inaugurato la stagione di danza dell’Opéra di Parigi. Il coreografo Nicolas Paul ha creato una coreografia ispirata alla musica di André Caplet, interpretata da tre danzatrici principali. Come scrive Primaonline, le loro tenute, disegnate da Virginie Viard, direttore artistico di Chanel, erano composte da body con fiocchi di raso nero e pantaloni in raso con tweed bianco e nero. Anche i ballerini hanno indossato body e pantaloni, con bottoni gioiello dorati.