Alessandro Borghese e l'Halloween stregato da AB – Il lusso della semplicità: incantesimi “Pennywise” e “Scary Mousse”

Strega, scheletro o zombie? Qualsiasi sia il tuo spaventoso travestimento per Halloween, il ristorante AB - Il lusso della semplicità dello chef Alessandro Borghese, in via Belisario 3 a Milano, è la location perfetta per entrare in un mondo stregato e… spaventosamente delizioso! Dal 28 ottobre al 5 novembre, infatti, due nuove creazioni “da paura”, lo starter Pennywise e il dessert Scary Mousse, si prendono la scena nel menù del raffinato locale e promettono di regalare un’esplosione di brividi e di gusto. Fantasmi e zombie accolgono i commensali anche al ristorante AB - Il lusso della Semplicità a Venezia, in Ca’ Vendramin Calergi, dove dal 30 ottobre al 1° novembre entra in degustazione nel menu “Amore e il suo antidoto” (cuore di manzo alla brace glassato con zucca e salsa fermentata di rape rosse), un vero e proprio incantesimo di gusto.





Sei pronto a trascorrere la notte più noir dell’anno tra allestimenti a tema e grida di intenso piacere per il palato? Nel ristorante meneghino lo starter Pennywise, che con il suo nome omaggia il terrificante clown dell’iconico film IT - Il pagliaccio assassino, è una gustosa mousse di foie-gras d’anatra al passito e brandy con mostarda di pere cremonese, pan brioche al prezzemolo e gel di frutto della passione e salsa al prezzemolo. E per chi non riesce a resistere al richiamo del dessert nemmeno dopo l’iconica domanda “dolcetto o scherzetto?”, lo chef Borghese ha ideato Scary Mousse: mousse di zucca con inserto di uva bianca, purea e semi di zucca sabbiati, con cremoso al baileys, caffè e foglie di pasta sigaretta.

Anche l’intero locale, che riflette l’istrionica personalità dello chef Borghese e tutte le sue più grandi passioni come l’arte e la musica, è pronto a trasformarsi in una location in pieno stile thriller grazie ad allestimenti a tema, come altari e oggetti mistici. Il concept, non a caso, si ispira ai racconti del mistero che animano sia Milano che la laguna veneziana ed è un tributo alle streghe in occasione del Capodanno Wicca, il sabba di Samhain, che cade proprio il 31 ottobre. Il giorno di Halloween, poi, gli ospiti riceveranno un simpatico cadeau: la calamita personalizzata di Chef Boy in versione strega, che farà sorridere grandi e piccini.

Dopo aver intagliato con creatività la propria zucca e aver indossato la maschera più spaventosa, il ristorante AB – Il lusso della semplicità aspetta streghe, troll e scheletri per celebrare un Halloween “da paura” assieme allo chef Alessandro Borghese e alle sue creazioni spaventosamente deliziose, sempre all’insegna dell’originalità e di ingredienti di altissima qualità.