Ho. Mobile, on air la nuova campagna pubblicitaria. VIDEO

ho. Mobile lancia la nuova campagna tv, digital e social

Ho. Mobile lancia la nuova campagna TV, on air sulle principali emittenti televisive e sui canali digital e social, che promuove “ho. Il numero che voglio”, il servizio che consente ai clienti di personalizzare il proprio numero di telefono.

Come scrive Engage, testimonial della campagna, firmata Utopia, è il content creator Faffapix, che si “tuffa” dentro il logo di ho. Mobile, come fosse un varco spazio-temporale, per poi ritrovarsi dentro una piscina, circondato da spettatori pronti a dare un punteggio al suo tuffo.

La sequenza dei voti assume la forma di un numero di telefono ho. Mobile che Faffapix, con un semplice gesto, personalizza a suo piacimento. Il servizio è disponibile sia per i nuovi che per i già clienti. Il costo del servizio è di 4,99 euro.

È possibile personalizzare il proprio numero di telefono scegliendo tra tre differenti modalità: optando per una data di nascita o un giorno speciale, inserendo dalle due alle quattro cifre preferite o, infine, sfruttando il generatore automatico che suggerisce una sequenza di numeri.