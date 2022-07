Hub Editoriale, Gea: Zulin alla guida di economia e finanza green

Gea, la testata del gruppo Hub Editoriale arruola l'ex portavoce di Zaia Giuliano Zulin

Zulin passa dalla politica all’editoria. Lasciato il ruolo di portavoce del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Giuliano Zulin, già vice-direttore di Libero, approda in Gea, Green Economy Agency controllata del gruppo Hub Editoriale guidato da Andrea Poli.

Nell’agenzia diretta da Vittorio Oreggia, Zulin si occuperà in particolare di economia e finanza green, investimenti sostenibili ed Esg. Temi di scottante attualità che Zulin curerà anche per Eunews, agenzia che racconta l’Unione Europea in italiano acquisita dal gruppo a fine 2021.

“Sul fronte dei contenuti abbiamo deciso di focalizzarci su due aree per noi vitali e in forte espansione: l’Europa con Eunews, la transizione ecologica con Gea”, spiega Poli.

“Zulin è il più recente dei nostri acquisti, non l’unico, altri ne seguiranno. Vogliamo infatti assicurarci professionalità riconosciute, capaci di leggere e interpretare i cambiamenti in atto. Quello che sta accadendo con il gas russo, ad esempio, avrà ricadute pesantissime sul fronte economico e finanziario e occorrono professionisti attrezzati per seguirne e prevederne movimenti e sviluppi. Uno di questi è Franco Borgogno arrivato da noi in marzo, tra i maggiori esperti italiani di microplastiche, con alle spalle numerose spedizioni in Antartide”.

Hub Editoriale sta seguendo due direttive, spiega Poli. “Da un lato completeremo le redazioni in modo da essere preparati adeguatamente ad affrontare le sfide editoriali che ci aspettano, dall’altro con Carlo Fumagalli teniamo un filo diretto con il mondo dell’Università, della ricerca e degli studi”.

“Con Giuliano Zulin alziamo il livello della qualità dei nostri contenuti”, commenta Vittorio Oreggia, “un professionista espertissimo su temi che daranno un pluis di valore alle nostre due agenzie”.