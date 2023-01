Hypercast, Carlo Pasquazi nominato nuovo direttore generale

Da gennaio 2023, Carlo Pasquazi ricopre la carica di direttore generale di Hypercast, branded & originals podcast company, di cui è diventato anche partner.

Come riporta Primaonline, il manager ha alle spalle diverse esperienze nel mondo dell’ advertising, all’inizio come sales account in Manzoni e Publikompass, poi come partner e sales director di Banzai Media (Giallozafferano.it, PianetaDonna.it, Mypersonaltrainer.it, Studenti.it etc.) oggi di proprietà di Mondadori. Nel 2014 ha assunto il ruolo di direttore digital advertising di Sport Network, per poi diventare, nel 2018, sempre in Sport Network, direttore commerciale di tutti i mezzi gestiti dalla concessionaria.