Iacona in pensione torna in Rai con un super contratto. Ecco quanto guadagnerà

Presa Diretta, Riccardo Iacona torna alla conduzione. Guadagni da record tra pensione anticipata Rai e il nuovo contratto d'oro

Riccardo Iacona va in pensione, ma torna in prima serata come “artista”. Il giornalista fa il suo ritorno alla conduzione di Presa Diretta, in onda questa sera lunedì 6 febbraio su Rai 3.

Ebbene, Dagospia rivela che il conduttore romano classe 1957 è andato in pensione anticipata a fine gennaio (all'età di 65 anni e 9 mesi), per poi rivolgersi all’agente dei vip televisivi Beppe Caschetto per rientrare nella tv pubblica. Questa volta, però, con un contratto, appunto, da artista. E, stando alle cifre pattuite, si può dire che Iacona abbia fatto il colpaccio.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo accordo con la Rai (valido dal 2023 al 2026) garantirebbe a Riccardo Iacona un cachet d’oro da 660 mila euro in 3 anni. Ma non è tutto. Non dimentichiamoci che, oltre a questa sostanziosa retribuzione, a Iacona spetta anche la pensione come giornalista Rai. Facendo due conti, in totale il giornalista dovrebbe arrivare a guadagnare circa 800.000 euro in tre anni. Insomma, un buon motivo per non appendere definitivamente le scarpe al chiodo.