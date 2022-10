Il Corriere della Sera torna proprietario di via Solferino

Il Corriere della Sera torna proprietario della sede storica in via Solferino

La sede storica di via Solferino torna ufficialmente di proprietà del Corriere della Sera. Come riporta la Redazione PrimaOnline, il 19 ottobre è arrivato l’ultimo atto nel processo di riacquisto dell’immobile da Blackstone, annunciato a metà luglio, dopo diversi mesi di battaglie legali che avevano coinvolto il fondo americano e RCS MediaGroup. Operazione, questa, che si è chiusa con il saldo di 49,9 milioni di euro, dopo i 10 versati a inizio agosto.

Il palazzo, firmato dall’architetto Luca Beltrami, dal 1904 ospita la redazione del quotidiano, ed “era in parte sotto la tutela dei Beni Culturali. Bisognava quindi attendere il via libera dello Stato italiano che aveva la facoltà di esercitare la prelazione” ha ricordato lo stesso Corriere.

Cairo: aprire Via Solferino alla città

L’editore Urbano Cairo si è dichiarato “molto orgoglioso che il Corriere sia tornato proprietario di un edificio che 118 anni fa ha iniziato a fare da cornice alla sua storia” e, come aveva annunciato nelle scorse settimane, sta pensando a come festeggiare Via Solferino. “Vorrei prossimamente, in una giornata dedicata, aprire l’immobile alla città, ai milanesi e a chiunque voglia conoscere la storia del Corriere attraverso l’antica linotype all’ingresso, lo “scalone” che porta alla direzione, le foto dei direttori e dei tanti nomi della cultura italiana che hanno fatto grande il giornale e infine la sala Albertini dove ogni giorno si tengono le riunioni di redazione”.