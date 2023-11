Il direttore Perrino ospite a "Igorà - Tutti in piazza" su Rai Radio 1

Rai Radio 1, Angelo Maria Perrino ospite di Igor Righetti a "Igorà - Tutti in piazza"

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino interverrà questa sera in diretta alle 20.30 a “Igorà-Tutti in piazza”, il seguitissimo e sagace format crossmediale intergenerazionale, ideato e condotto da Igor Righetti, voce storica di Radio Rai, in onda dal lunedì al venerdì.

Si parlerà, tra l’altro, delle dichiarazioni del direttore de L’Unità Piero Sansonetti su Elly Schlein, del trasferimento dei migranti in Albania, di sicurezza e di Aboubakar Soumahoro. Grazie al suo ritmo veloce e incalzante, all’ironia sottile ma mai volgare o scontata nel commentare i fatti di attualità, il programma ha riportato su Rai Radio 1 tanti giovani soprattutto studenti di Scienze della comunicazione e scienze politiche, giornalismo, relazioni pubbliche, marketing e pubblicità che intervengono con messaggi durante la trasmissione.

Il direttore di rete Francesco Pionati, quindi, ha centrato l’obiettivo di svecchiare il target della rete. Come co-conduttore, Igor Righetti ha il suo bassotto pet influencer Byron (@byron.righetti) che su Instagram ha oltre 37 mila follower.

Con “Igorà-Tutti in piazza”, Righetti continua a sperimentare nuovi linguaggi per un pubblico intergenerazionale, a raccontare e commentare con piglio sagace, creativo e una narrazione avvincente, il mondo dell’informazione e della comunicazione nonché i fatti di stretta attualità.

Grande spazio viene dedicato al mondo dei social e di ciò che viene pubblicato con l’influencer e social media manager da oltre 261 mila follower su Instagram Lorenzo Castelluccio (@lorenzo.castelluccio). Si può intervenire in diretta con messaggi WhatsApp o sms al numero 335 699 2949.