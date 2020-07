Carlo Tecce abbandona Travaglio: via dal Fatto Quotidiano, passa all'Espresso

Carlo Tecce, 35 anni, passa dal Fatto Quotidiano all'Espresso. Ne dà notizia Prima Comunicazione, che spiega come Marco da Milano, dopo l’uscita di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian passati al Domani, ha deciso di ringiovanine la redazione. La prima assunzione è proprio quella di Carlo Tecce, che arriva al settimanale di Gedi come inviato per scrivere come dice una nota del gruppo "inchieste sui poteri italiani: governo, ministeri, società pubbliche, Rai, Vaticano per la versione di carta dell’Espresso e per rafforzare l’offerta digitale”.