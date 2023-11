Il figlio di Paolo Mieli lascia Fremantle: l’idea di fondare una nuova società con Mario Gianani

Rivoluzione a Fremantle. Due delle figure chiave in Italia, Lorenzo Mieli e Mario Gianani, come riporta il sito Tvblog.it, sarebbero infatti in uscita dal gruppo per fondare una nuova società di scripted. I due non faranno così più parte dell’universo Fremantle, che produce e distribuisce programmi di intrattenimento e serie tv nel mondo. Un cambiamento di rotta per i due manager che hanno portato avanti diversi progetti nel corso di questi anni nella società britannica, che ha base a Londra e che fa parte di RTL Group

Chi è Lorenzo Mieli

Lorenzo Mieli, figlio di Paolo Mieli, è Presidente di Fremantle Italia – che in Italia produce, tra i vari programmi, X Factor, Italia’s Got Talent, quest’ultimo passato a Disney+, Un Posto al Sole. Mieli è inoltre CEO di The Apartment Pictures, la società, che ha fondato lui stesso e che ora fa parte di Fremantle, che ha firmato, con Wildside, altra società del gruppo, serie come The New Pope di Paolo Sorrentino, L’amica Geniale – Storia del nuovo cognome di Saverio Costanzo e We are who we are di Luca Guadagnino.

Chi è Mario Gianani

A capo di Wildside, come CEO, c’è appunto Mario Gianani. E proprio tra i titoli più recenti di Wildside c’è il successo cinematografico del momento diretto e interpretato da Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. In passato, Wildside ha realizzato inoltre “La mafia uccide solo d’estate” di Pif e “Come un gatto in tangenziale”, con la coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

L’uscita da Fremantle per fondare una nuova società

Proprio in questi giorni i due manager starebbero concordando con il gruppo Fremantle la loro uscita. La mossa successiva, sarebbe, appunto, quella di fondare una nuova società focalizzata sulle produzioni scripted, film e serie tv, che nulla avrà a che fare con il gruppo britannico di cui facevano parte.