Giuliano Ferrara colpito da infarto, ricoverato a Grosseto: è grave

Giuliano Ferrara, ricoverato a Grosseto per infarto il fondatore de Il Foglio

Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all'ospedale Misericordia, dopo essere stato colpito da infarto. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo soprattutto sui canali Mediaset, secondo quanto scrive MaremmaOggi, riportato dal quotidiano Il Tempo, è stato ricoverato ieri sera, giovedì 27 gennaio, poco dopo le 23. Si trova in gravi condizioni. Il 118 lo ha portato d'urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica. Adesso si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

