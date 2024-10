Il fondatore di WikiLeaks torna libero, Assange: "Fuori perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo"

Assange: "Libero perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo"

"Oggi sono libero perché mi sono dichiarato colpevole di fare giornalismo". Così Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, ha rotto oggi il silenzio, dopo aver lasciato il carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna, in un discorso al Consiglio d'Europa a Strasburgo.

"Voglio essere assolutamente chiaro: non sono libero perché il sistema ha funzionato. Sono libero perché mi sono dichiarato colpevole di aver fatto giornalismo", ha detto ancora.

Il rilascio di Assange è stato possibile dopo un accordo con il Dipartimento di Giustizia americano in cui si è dichiarato colpevole di aver violato la legge sullo spionaggio, il che significava una pena detentiva di 62 mesi annullata dal tempo già scontato a Belmarsh, in cambio della possibilità di tornare in Australia.

Parlando della sua ritrovata libertà Assange ha aggiunto: "Il passaggio da anni di condanna in un carcere di massima sicurezza prima di comparire davanti ai rappresentanti di 46 paesi è stato un cambiamento davvero profondo".