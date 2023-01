Il Paradiso delle signore, il ritorno di Marco agita gli animi...Anticipazioni

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 30 gennaio-3 febbraio

Si avvicina un'altra settimana densa di avvenimenti per Il Paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16.05. Cosa accadrà ai protagonisti di viale Mazzini? Il ritorno inaspettato di Marco a Milano turba gli animi, provocando gioia e scalpore. I rapporti con il fratello Tancredi però scricchiolano ancora. Ecco le anticipazioni per la settimana 30 gennaio- 3 febbraio. La settimana che sta per inziare vede al centro della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore sicuramente l’inaspettato ritorno di Marco a Milano, che genera, in famiglia e non, un mix di emozioni contrastanti tra gioia, scalpore e timore. La più “colpita” è certamente Gemma. Ma non solo. Anche Tancredi, non sembra aver trovato un vero equilibrio con il fratello. Dietro i malumori di Marco però ci sarebbe anche un altro nome: Stefania. Inoltre, il rapporto tra i Sant'Erasmo provoca tensioni anche tra Matilde e Vittorio. Al Paradiso poi cresce l’attesa per l’arrivo delll'attrice Sandra Milo, che ha accettato di fare la testimonial dei collant in lycra.