Il Tempo, Angelucci manda a casa Davide Vecchi. Ecco chi è il nuovo direttore

Il Tempo, Tommaso Cerno nuovo direttore da marzo

Grosse novità in arrivo per il Tempo. Il patron Antonio Angelucci, da tempo in conflitto con il direttore Davide Vecchi, ha già preso la sua decisione. Da marzo sulla poltrona del direttore si siederà Tommaso Cerno, il quale porterà con sé l’attuale braccio destro e numero due all’Identità Alessio Gallicola.

Di un possibile cambio ai vertici editoriali del quotidiano se ne parlava da tempo e ora sembra decisivo lo scarto dell’ipotesi Augusto Minzolini. L’attuale direttore, si legge su Dagospia, Davide Vecchi potrebbe rimanere in qualità di editorialista.

Com’è composta a oggi la galassia Angelucci

La famiglia, timonata dal leghista Antonio Angelucci, ha le mani in pasta in diversi settori. Dalla sanità (il business principale) all’editoria, passando per l’immobiliare. Provando a fare una sorta di “mappa” delle attività della famiglia, ecco che cosa viene fuori.

Sanità

La sua finanziaria si chiama Tosinvest, holding di cui detiene la maggioranza delle azioni, e prende il nome dalle prime due lettere (TO - SI) dei nomi del fondatore Antonio, detto Tonino, e della prima moglie Silvana Paolini.

Tosinvest, controllata da una società con sede in Lussemburgo, la Tree sa, controlla la società Tosinvest Sanità, la quale gestisce case di cura riabilitative e cliniche private convenzionate in tutta Italia (26 strutture, in particolare nel Lazio e in Puglia, 3.500 posti letto, 2.000 dipendenti).

Editoria

Al momento, la famiglia Angelucci controlla, attraverso la Tosinvest Editoria, i quotidiani Libero (dalla sua fondazione nel 2000), Il Tempo (dal 2016), il Giornale (dal 2023) e altri quotidiani locali dell'Italia Centrale, ceduti nel 2022 a Polimedia.

Alla direzione di Libero troviamo Mario Sechi, supportato dal condirettore Pietro Senaldi. A curare il Tempo è, invece, Davide Vecchi (fino a marzo, come scritto sopra). Mentre alla guida del Giornale (di cui da poco è stato rilevato il 70% dai Berlusconi) ci sono Alessandro Sallusti come direttore responsabile e Vittorio Feltri alla direzione editoriale.

Immobiliare

Infine, Angelucci gestisce diverse proprietà immobiliari con Tosinvest Real Estate e di facility management, cioè servizi e manutenzioni immobiliari, con Natuna nel 2018 (ha vinto la gara privata per l'appalto al Senato).