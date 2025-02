Ilary Blasi veste i panni di giudice ad Amici. Pier Silvio la chiama per condurre un reality

Ilary Blasi giudice di una nuova puntata di Amici

L'ex moglie di Totti è stata l'ospite speciale della puntata di oggi di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Ilary ha vestito così i panni inediti del "giudice" della gara di canto, rivelando ai giovani talenti qualche consiglio professionale, oltre che una chicca personale. "Il mio sogno era saper cantare bene, poi nella vita ho fatto altro e meno male, ma avrei voluto molto la sua voce", ha detto la showgirl dopo la performance di Antonia che ha cantato "Briciole". "Allora, non ho capito niente di quello che hai detto, ma quello è un problema mio eh...", ha poi scherzato Ilary, consigliando a Vybes di scandire meglio le parole dei testi delle canzoni per farsi capire meglio.

Ilary Blasi al timone di un nuovo reality targato Mediaset

Ma non solo Amici. Ilary Blasi, prossimamente, tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di un nuovo reality game: The Couple, in onda su Canale 5. Protagonisti di The Couple, si legge sulla piattaforma streaming di Mediaset, saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple.