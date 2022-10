Ilary tagga Totti nel video davanti allo store Rolex: frecciata clamorosa

Ilary, clamorosa frecciata a Totti: dopo il caso "Rolex rubati", lei lo tagga in un selfie davanti al negozio di orologi - VIDEO

Ilary lancia una clamorosa frecciata all’ex compagno. La Blasi, rinomata show-girl del panorama italiano, nel bel mezzo della separazione, ha deciso di usare la strategia dell’ironia velenosa per la sua “battaglia” contro Francesco Totti.

Il campo di battaglia? I social ovviamente. Su Instagram, infatti, Ilary questa volta punta sul fattaccio dei Rolex rubati. In sintesi, in una storia, la Blasi riprende un negozio Rolex, per poi guardare in camera e fare con le mani il gesto “dell’arraffare”. Un chiarissimo riferimento, appunto, a ciò che ha dichiarato lo stesso Totti.

Nel dettaglio, la Blasi “con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi”, aveva dichiarato “il Pupone”. Ma la semplice “storia” su Instagram non bastava. Ilary ha infatti deciso di taggare anche Francesco e l’account di Striscia la Notizia.