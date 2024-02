Immobiliare.it, campagna pubblicitaria spaziale (con Sherlock e Watson)

Immobiliare.it lancia una nuova campagna Tv, con protagonisti ancora Sherlock e Watson. I due detective nei nuovi sport esplorano scenari 'spaziali'. Nel primo soggetto della campagna, un alieno esprime il desiderio di una nuova dimora che vuole trasferisi dall'Italia al suo pianeta. La distribuzione del soggetto Spazio sarà nelle versioni da 30 e 15 secondi sulle principali emittenti televisive nazionali, nella versione integrale da 45 secondi in co-esclusiva sulle reti Discovery e Sky, e inoltre nei formati ad hoc da 6 e 15 secondi sulle piattaforme online di video. La pianificazione sarà gestita da OMD in collaborazione con il team Marketing dell’azienda.

«Nei nuovi spot vivremo situazioni molto divertenti e quasi surreali con i nostri Sherlock e Watson – dichiara Silvio Pagliani, co-founder e Ceo di Immobiliare.it – Ma anche da altri pianeti, come in questo episodio, o in contesti magici e misteriosi come quelli che vedremo prossimamente negli altri, ci piaceva mostrare che i nostri sito e app sono sempre i più fidi alleati di chi è alle prese con la casa in Italia. In questo primo soggetto ci siamo concentrati sulla semplicità di utilizzo dell’app, uno dei nostri punti di forza che garantisce agli utenti un’esperienza di ricerca semplice, veloce ed efficace, anche nel caso in cui siano… degli extraterrestri».

«I nuovi spot sono stati pensati per evolvere il format ‘Sherlock e Watson’ – racconta Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic – Siamo partiti qualche anno fa rispettando la loro confort zone, ambientando gli spot a fine ‘800. Li abbiamo poi catapultati ai giorni nostri, nelle nostre case, esaltando il contrasto tra il loro modo di essere e la modernità che li circondava. Oggi è arrivato il momento di spingerli oltre, ma molto oltre, addirittura su un altro pianeta. Ed è solo il primo passo! Immobiliare, Watson!».

«Siamo davvero felici di aver realizzato il nuovo lancio di Immobiliare.it – commenta Leonardo Godano, Executive Producer di Grøenlandia – Le avventure di Sherlock e Watson continuano in nuovi scenari imprevisti e divertenti».