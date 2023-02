Immobiliare.it, on air il nuovo spot pubblicitario

Immobiliare.it torna on air con il secondo capitolo dello spot dedicato alla sua piattaforma: dopo il soggetto "Love" è il turno di "Divano", video la cui creatività e realizzazione sono state affidate ancora all’agenzia PicNic e alla casa di produzione Grøenlandia, per la regia di Valerio Musilli.

"Lo sviluppo del nostro sito e delle nostre app ha sempre messo al centro la facilità d’uso e l’esperienza positiva degli utenti", dichiara Silvio Pagliani, Ceo di Immobiliare.it.

Guarda lo spot

"Lavoriamo per rendere semplice, grazie alla tecnologia, il processo di ricerca e soprattutto per fornire a chi vuole trovare casa strumenti altamente personalizzabili in base a diversi bisogni, come ad esempio la volontà di vivere in una determinata zona della città grazie alla comodissima ricerca su mappa".

Come scrive Engage, da domenica 19 febbraio la campagna è in onda sulle principali emittenti televisive. Nello spot ritroviamo il duo investigativo Holmes-Watson. La distribuzione è avvenuta nelle versioni da 15 e 30 secondi sulle principali tv nazionali e nei formati ad hoc da 6 e 15 secondi sulle piattaforme online di video.

"Dopo i due giovani del primo episodio, alle prese con le difficoltà della vita in casa coi genitori, abbiamo pensato al trasloco come un altro momento di vita quotidiana in cui tutti possono immedesimarsi e che tutti associano alla fatica", racconta Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic. "Fatica che però, almeno nella parte di ricerca dell’immobile, può essere evitata grazie alla funzione di Immobiliare.it che volevamo raccontare".