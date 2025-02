Giornata Internazionale della Donna: Mediaset lancia una campagna per la parità di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, Mediaset lancia una nuova campagna crossmediale dedicata alla parità di genere. Da domenica 2 marzo, per l’intera settimana, l'azienda promuoverà un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali televisivi, in radio e sulle piattaforme web e social del Gruppo, per ribadire l'importanza del riconoscimento e del rispetto dei diritti delle donne.

Attraverso questa campagna istituzionale, Mediaset sottolinea che ogni donna deve poter scegliere chi essere, cosa fare nella vita e chi diventare. Questa libertà deve essere sempre riconosciuta, rispettata e tutelata da tutti in quanto “I diritti delle donne riguardano tutti”.

La campagna si fa portavoce di questo messaggio fondamentale, esortando ognuno a impegnarsi quotidianamente nel sostenere i principi di uguaglianza e parità di genere. Anche questa nuova iniziativa fa parte delle attività di sensibilizzazione sociale denominate "Mediaset per il futuro" (www.mediasetperilfuturo.it): un impegno concreto per promuovere e contribuire alla costruzione di una società fondata sul rispetto reciproco e sull'inclusione.