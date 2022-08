In Onda ok con Telese e senza Parenzo: la r moscia dell'Aprile batte De Gregorio

In Onda, la nuova coppia Aprile-Telese non delude le aspettative: battuti gli ascolti di De Gregorio e Parenzo

Buon esordio per la coppia Aprile-Telese. Ieri sera, lunedì 1 agosto, “In Onda” ha registrato il 7,2% di share incollando al televisore ben 1.101.000 persone. Ma quella di ieri non era una puntata come le altre. No, perché il duo di conduttori alla guida del programma, Concita De Gregorio e David Parenzo, hanno fatto le valigie per andare in vacanza e lasciare il posto, appunto, alla nuova coppia composta da Marianna Aprile e Luca Telese.

Ebbene, la nuova conduzione non ha deluso La7 e il patron Urbano Cairo. Anzi, ha addirittura “portato a casa” un risultato che, seppur di poco, ha superato i risultati dell’ultimo episodio, andato in onda lo scorso venerdì 29 luglio, con De Gregorio e Parenzo alla guida del programma. Infatti, prima di partire per le ferie, i due conduttori hanno registrato a loro volta il 7,2% di share, ma 1.063.000 spettatori. Dunque, circa 38.000 in meno della nuova coppia alla conduzione fresca di debutto.