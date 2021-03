Instagram a misura di talk show. Sul social arrivano le dirette a 4

Instagram punta sui talk e non solo. I contenuti sorpassano la modalità video

Instagram lancia Live Rooms. Il nuovo servizio permette di fare dirette con 4 utenti contemporaneamente anziché a due. Come spiega una nota diffusa dal social network di Mark Zuckerberg, con la nuova funzione si vuole convertire il social a terreno maggiormente fertile per forme di arte, informazione e intrattenimento come talk show, jam session tra musicisti, tutorial interattivi per le community, oltre a offrire una nuova modalità agli utenti per divertirsi con gli amici.

La mossa, che non si sottrae certo dal confronto con il social - in costante ascesa - Clubhouse, è anche figlia del nuovo trend in crescita, ossia il valore 'ritrovato' dei contenuti, che sembra aver messo in ombra la potenza incontrastata di cui i video godevano fino a poco tempo fa. “Live Rooms – annuncia Instagram – è anche un’opportunità per creare e far crescere la propria attività e ottenere dei profitti”. Il social, come si legge su Pambianco News, aveva di recente anche introdotto la possibilità per gli utenti di supportare i loro creator preferiti con l’acquisto dei badge durante le dirette.

Con Live Rooms si possono acquistare i badge e sfruttare altre funzioni interattive durante la diretta, come shopping e raccolte fondi, inoltre se già con le dirette gli utenti, grazie all’accesso dei follower dei due host, erano usualmente numerosi, raddoppiando il numero dei partecipanti alle conversazioni il pubblico delle dirette a 4 crescerà specularmente.