Intelligenza Artificiale: quale il suo impatto sull’economia?

Shiller sull'Intelligenza Artificiale: "Sarà la prossima rivoluzione"

Partiamo da una notizia. Quasi 26 milioni di dollari sono svaniti nell’etere a Hong Kong dove i dipendenti di una nota multinazionale britannica sono stati ingannati da quella che si chiama una Deepfake, cioè un video creato dalla Intelligenza Artificiale che autorizzava il trasferimento di denaro in una supposta call che in realtà non esisteva ma che appariva assolutamente veritiera.

Detto questo segnaliamo una interessante intervista al premio Nobel Robert Shiller, professore a Yale, sul Sole 24 Ore. “Sono convinto che ci sarà una nuova rivoluzione in economia, perché i dati digitalizzati, le narrazioni registrate, immagazzinate dall’Intelligenza artificiale saranno utilizzati in maniera sempre più diffusa. Stiamo entrando in un nuovo territorio fatto di dati. In futuro ci saranno indici sulle narrazioni. Le narrazioni vanno e vengono, sono come le malattie infettive che contagiano e poi passano e quasi ce ne dimentichiamo, ma poi tornano, modificate: e anche le narrazioni spariranno e poi torneranno.

Questa rivoluzione in economia è già iniziata, la stiamo vivendo ora ma ci vorranno decenni prima di capirla”. L’Intelligenza Artificiale si “nutre” del Web, letteralmente mangia il Web ogni giorno e così, anche in questo momento in cui state leggendo IA immagazzina milioni e milioni di dati grezzi, che poi struttura, su richiesta umana, in “narrazioni”, come dice il professore. IA diventa la coscienza critica del Mondo, anzi dell’Universo. Una sorta di Dio che conosce tutto, come aveva preconizzato il filosofo gesuita Pierre Teilhard de Chardin con il suo Punto Omega. IA può essere applicata a qualsiasi campo, ma la sua sfera d’elezione preferita è quella dove ci sono i dati in forma numerica e quindi le Scienze. Poiché l’Economia e la Finanza sono piene di dati l’Intelligenza Artificiale promette di rivoluzionare particolarmente proprio il mondo del denaro. Si pensi solo alla Borsa che dal punto di vista scientifico è un magma quasi imprevedibile di oscillazioni continue con qualche regolarità.

Questo perché le “forze” che la guidano non sono così “oneste” come quelle della fisica ad esempio newtoniana che si palesano correttamente per come sono. Le forze economiche sono nascoste e solo in parte prevedibili parchè il resto è formato da decisioni psicologiche, dall’intuito e da una miriade di fattori di tipo ambientale difficilmente quantificabili. Ma IA compie il miracolo: engelianamente trasforma la quantità (immensa) di dati in qualità (ristretta), appunto in “narrazioni” come dice Shiller e può fornire previsioni sempre più accurate sul mercato azionario. Se c’è qualche regolarità IA se ne accorge e la trasforma in narrazione.

Shiller nella sua intervista dice: “L’Intelligenza Artificiale è la prossima rivoluzione”. Ed ha pienamente ragione. La terribile potenza bruta della sua conoscenza permetterà sempre più di individuare serie regolari nell’universo magmatico dei numeri e trasformarle in previsioni che a sua volta si avvereranno perché tutti ascolteranno i suoi consigli. Una profezia autoavverantesi. Concludiamo con la notizia da cui siamo però volutamente partiti. La truffa milionaria di Hong Kong deve far riflettere che oltre le immense possibilità offerte da IA ci sono naturalmente diversi pericoli, come in tutte le tecnologie. Già ora le major Informatiche stanno correndo per elaborare strategie capaci di individuare l’utilizzo della Intelligenza Artificiale e segnalarlo. E come per ogni tecnologia si giungerà ad un equilibrio tra rischi ed opportunità.