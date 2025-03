Inter-Feyenoord: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Inter-Feyenoord: dove vederla in tv e streaming

L'Inter pronta a chiudere la pratica Feyenoord e volare ai quarti di finale di Champions League (dove con tutta probabilità affronterà il Bayern Monaco che ha steso 3-0 il Bayer Leverkusen nel math d'andata). A San Siro martedì 11 marzo alle ore 21 va in scena il ritorno degli ottavi di finale con la squadra di Simone Inzaghi che aveva battuto gli olandesi al De Kuip 2-0 una settimana fa (reti di Thuram e Lautaro Martinez). Inter-Feyenoord dove vederla? Guida veloce per seguire la sfida degli ottavi di Champions League.

Inter-Feyenoord in tv

La sfida che vede contrapposte Inter e Feyernoord si potrà vedere in diretta (pay) tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 a partire dalle 21.

Inter-Feyenoord in streaming

Chi vuole seguire Inter-Feyenoord in streaming ha due opzioni: SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now. Sempre match di Champions in diretta dalle 21.

Inter-Feyenoord telecronaca

La telecronaca di Inter-Feyenoord in tv e streaming sarà di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Inter-Feyenoord probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bastoni, Aidoo, Cocchi, Asllani, Barella, Berenbruch, Lautaro, Arnautovic. Indisponibili: Darmian, Dimarco, Zalewski, Zielinski. Squalificati: /.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno Lopez; Moder, Beelen, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec. Allenatore: Van Persie. A disposizione: Andreev, Ka, Gonzalez, Mitchell, Giersthove, 'T Zand, Plug, Kraaijeveld, Sliti, Redemond, Ueda. Indisponibili: Bijlow, Hwang, Milambo, Nieuwkoop, Paixao, Stengs, Timber, Zerrouki. Squalificati: Osman.

ARBITRO: Kruzliak (Slovacchia). ASSISTENTI: Hancko-Pozor. QUARTO UFFICIALE: Kralovic. VAR: San (Svizzera). ASS. VAR: Brand (Germania).