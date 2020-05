Internet: Zoom 'caduta', stop a video-conferenze in mezzo mondo

Il problema "dovrebbe essere risolto", ma oggi in America, vaste zone d'Europa e Medio Oriente, connettersi in video-conferenza su Zoom e' stato a lungo impossibile. L'app gratuita che in tempo di lockdown ha quasi soppiantato Skype e' stata a lungo irraggiungibile. La conferma e' arrivata dalla stessa Zoom sul profilo Twitter: "Gli utenti di Zoom colpiti da questo problema dovrebbero ora essere in grado di ospitare, partecipare e partecipare a Zoom Meetings & Zoom Video Webinars se riavviano le loro sessioni. Continuiamo a valutare e monitorare. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente che questo possa aver causato", ha scritto l'azienda sul suo profilo alle 17.43.