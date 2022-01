Intervista incomprensibile di Romano Prodi al Tg1

Impossibile capire cosa Prodi stia mai dicendo



Marco Mele su Facebook il primo gennaio scrive:

Quanto accaduto stasera al Tg1, nell"edizione di maggior ascolto, è pazzesca. Si manda in onda un 'intervista a Romano Prodi nella quale è impossibile capire cosa Prodi stia mai dicendo. Senza che Giorgino, che insegna comunicazione, interrompa subito per ripristinare un audio intellegibile. In un paese democratico il direttore del TG1 sarebbe dimissionario e il vicedirettore Giorgino non condurrebbe mai più un Tg.. Chi dirà qualcosa?