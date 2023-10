Intimissimi sceglie ancora Jennifer Lopez: on air la nuova linea di lingerie

Intimissimi lancia la nuova linea di lingerie con Jennifer Lopez: guarda il video

Jennifer Lopez torna sul piccolo schermo e questa volta con Intimissimi. La partnership tra l’artista e il brand del Gruppo Calzedonia ha avuto inizio con la collezione primavera-estate 23 e adesso vede una nuova fase evolutiva in cui JLo prosegue il suo percorso di ambasciatrice globale del marchio per la realizzazione di una collezione uscita in anteprima lo scorso 18 ottobre. Come scrive Engage, "il nome della linea di lingerie trae ispirazione dall’imminente album di Jennifer Lopez, "This Is Me...Now", che esplora il suo profondo viaggio di trasformazione, crescita personale, auto-riflessione e consapevolezza. La collezione punta a trasmettere questi stessi concetti di evoluzione e forza interiore attraverso una lingerie che incarna la raffinatezza moderna e l'idea di emancipazione".

“Una collezione in cui tutti gli elementi convergono per comunicare un potente messaggio di espressione personale”, si legge nella nota che annuncia la novità, che prosegue: “Offrendo una varietà di stili e colori, la collezione aspira a valorizzare la bellezza unica di ogni donna ma allo stesso tempo va oltre l’individualità, sottolineando l'impegno inclusivo del marchio nel creare capi adatti a tutte le donne”. La direzione creativa è stata affidata a Riccardo Ruini, con la visione del regista Francesco Carrozzini e l'obiettivo del fotografo Norman Jean Roy.

GUARDA IL VIDEO