Jacuzzi acquisisce il 100% di Vortex Leisure. Con la società di Nelson il brand si rafforza nel terzo mercato a livello mondiale, espandendo la propria presenza retail globale

La società controllata da Investindustria, Jacuzzi Brands, con l'accordo signato acquisirà il 100% di Vortex Leisure. L'operazione che dovrebbe chiudersi entro il 1° dicembre 2021 consentirà a Jacuzzi di rafforzarsi nel terzo mercato più importante dlle spa a livello globale, espandendo contemporaneamente la propria presenza retail globale.

Vortex, infatti, società di Nelson, in Nuova Zelanda rappresenta un importante player delle spa nel mercato australiano e asiatico da quasi 30 anni e vanta una rete di 15 punti vendita in Australia e Nuova Zelanda a marchio Spa World.

Andrea C. Bonomi, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: "L'acquisizione di Vortex permette a Jacuzzi Brands di consolidare ulteriormente la sua presenza internazionale e di rafforzare la sua posizione come produttore leader mondiale di spa". Andrew Pullen, Ceo di Vortex, ha affermato: "Siamo felicissimi di unirci a Jacuzzi Brands. È per noi motivo d’orgoglio essere integrati nella società che ha fatto da pioniere nel mondo delle spa. Sono convinto che le capacità e le competenze professionali dei nostri due Gruppi ci permetteranno di entrare in una nuova era di sviluppo del business, garantendo stabilità e crescita futura”.