John Travolta a Sanremo, l'ad Rai: "Sospeso il pagamento, chiediamo i danni"

Rai, sospeso il compenso di John Travolta per Sanremo. Il caso pubblicità occulta finisce in tribunale

Il caso John Travolta si riapre in maniera clamorosa, la Rai infatti ha deciso di procedere per via legale nei confronti dell'attore per la presunta violazione del contratto in merito alla pubblicità occulta delle scarpe U-Power. A comunicare la notizia è stato l'ad di Viale Mazzini Roberto Sergio. "Abbiamo avviato un'azione al tribunale civile di Roma - ha detto Sergio in Vigilanza - nei confronti delle società Divina Luna e di U-Power, per inadempimento contrattuale e violazione degli obblighi di correttezza, per il risarcimento danni anche reputazionali". Roberto Sergio, come riporta AdnKronos, ha spiegato cosa sarebbe emerso dopo avere approfondito il caso. E il direttore artistico Amadeus sapeva? Se si andrà in tribunale e dovrà spiegarlo ai giudici.

A suo dire, i collaboratori della Rai non erano a conoscenza dell'intenzione di John Travolta di indossare le scarpe di cui è testimonial: "Né i dipendenti né i collaboratori esterni della Rai erano a conoscenza della volontà dell'attore di indossare le scarpe con il logo, poco noto al pubblico, dell'azienda U-Power e il contratto stipulato con la società Divina Luna prevedeva espressamente il divieto di introdurre elementi di valenza pubblicitaria o promozionale se non autorizzato dalla Rai". Per questo il pagamento del compenso pattuito con l'attore è stato sospeso.