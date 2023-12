L'Ad Rai furioso con il manager di Insegno: "Inaccettabile, mandato ai legali"

Rai, Roberto Sergio contro Diego Righini, il manager di Pino Insegno: “Mandato ai legali per valutare sue affermazioni"

Il caso Pino Insegno infiamma la Rai. Dopo il combattuto addio all’Eredità, finita nella mani di Marco Liorni, il conduttore dovrà "accontentarsi" di Reazione a Catena. Il manager di Insegno, Diego Righini, dichiara soddisfazione, ma non si sottrae a qualche stoccata polemica.

“Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy (Liorni, ndr) la possibilità di fare L’Eredità. Non se ne può più di questa comunicazione comandata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta. Io nella vita sono abituato ad affrontare il nemico frontalmente, non a prendermela con i suoi scagnozzi. La guerra è con lui. Lui mi fa la guerra e io la faccio a lui. Lui si nasconde, io no”.

Il manager di Insegno, sempre a proposito di Presta, ha affermato che “nei momenti caldi l’ho incrociato in Rai e, come dire, ha abbassato lo sguardo e se n’è andato. C’ha 16 conduttori… ma che vuole? Perché deve rompere a Pino? Forse perché non vuole vederlo competere coi suoi… Vedrà, adesso Presta farà di tutto perché lui ha timore che Pino faccia l’1-2% in più rispetto a Liorni. Ci romperà i coglioni”, conclude Righini, come riporta Davide Maggio.

Ma le dichiarazioni del manager di Insegno non sono passate inosservate e, anzi, hanno scatenato la furia del numero uno della Rai, l’Ad Roberto Sergio. “Rai si trova a dover replicare alle continue dichiarazioni polemiche e prese di posizioni che sono francamente non più accettabili. Ho dato mandato, alla Direzione legale, di approfondire quanto dichiarato dal manager di Insegno per opportuni provvedimenti”, ha dichiarato Sergio a La Presse.