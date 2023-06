"L'assedio a Cartabianca per colpire Il Fatto". Altro scontro Travaglio-Renzi

Cartabianca, Bianca Berlinguer: "Non mi sento tutelata dalla Rai"

Si consuma l'ennesimo scontro tra Travaglio e Renzi. Questa volta al centro della contesa c'è la trasmissione di Rai Tre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. L’attacco più duro - si legge sul Fatto Quotidiano - arriva dal leader di Iv e dal suo Riformista.

L'offensiva renziana sembra però avere un duplice obiettivo: prendere di mira Berlinguer per attaccare il Fatto Quotidiano. Ad accendere la miccia, qualche giorno fa, è Maria Elena Boschi che, in Vigilanza Rai, ha presentato un'interrogazione per sapere se "i giornalisti e gli opinionisti del Fatto sono pagati dalla Rai per partecipare a Cartabianca". Perché "i cittadini hanno diritto di sapere", quindi "bisogna fare chiarezza". Secondo il Riformista, giornalisti e opinionisti del Fatto sono i più presenti in trasmissione con 158 ospitate (il 23% del totale), con Scanzi a farla da padrone.