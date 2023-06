La Rai conservatrice di Meloni? Le drag queen di Alba Parietti in prima serata

Rai, le drag queen in prima serata. Il programma di Alba Parietti

Mentre continua la battaglia per i nuovi palinsesti della Rai, con le accuse dell'opposizione al governo Meloni di un nuovo "editto bulgaro". Ecco che arriva la decisione dei nuovi vertici Rai di trasmettere in prima serata uno show - si legge sul Giornale - decisamente poco in linea con un esecutivo conservatore. Perché "Non sono una signora", presentato da Alba Parietti è un programma interamente dedicato al mondo delle drag queen. In particolare vedrà protagonisti alcuni vip che si vestiranno da donne, con tanto di trucco e di tacchi a spillo. Il programma andrà in onda domani su Raidue. Ora i vertici aziendali scelti dalla maggioranza lo lasciano andare in onda, perché comunque non si poteva buttare via una trasmissione già registrata, confezionata e pagata.

Era stato programmato con la vecchia gestione e poi accantonato. Inizialmente era previsto in palinsesto per ottobre, poi il cambio di rotta. Come sarà "Non sono una signora" lo spiega Alba Parietti, che - prosegue Il Giornale - sottolinea che è "leggero e divertente, non morboso né volgare, né macchiettistico. Non c’è nulla di subliminale, non ci sono messaggi da trasmettere". In sostanza è un omaggio alla forma espressiva delle drag queen: una sfida tra alcuni personaggi noti (cinque a puntata) con sgargianti abiti femminili e truccati da esperti in make-up e styling che si esibiranno in sfilate, canti e balli. Il gioco consiste anche nell’indovinare chi si cela sottoi panni dei concorrenti. A provare a farlo un "panel vip" composto da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena.