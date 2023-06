Rai, colpaccio di Isoardi e Balivo. Giorgino torna in tv, sorpresa De Girolamo. Ma l'Eredità...

Rai, clamorose sorprese nei palinsesti. Ecco chi sostituirà Flavio Insinna all'Eredità

Nuovi programmi per Giorgino e De Girolamo. Tra conferme, grandi ritorni e nuovi arrivi, i palinsesti Rai introdurranno diverse sorprese nel palinsesto. E tra le grandi novità, su Rai 1 sarà lanciato un programma di Francesco Giorgino in seconda serata il lunedì. L'ex busto del Tg1, dopo la diatriba con l'ormai ex direttrice Monica Maggioni, non era apparso da allora sul piccolo schermo.

Insieme a lui, pronto un nuovo spazio anche per Nunzia De Girolamo. L’ex ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, infatti, condurrà un talk, dal titolo ancora da definire, che partirà tra fine ottobre e novembre e sarà ispirato ai programmi di Gianfranco Funari.

Ma non è tutto. Tra le tante altre novità, come riporta il Messaggero, Pino Insegno dovrebbe guidare l'Eredità da gennaio su Rai 1, Caterina Balivo sostituirà Serena Bortone (la quale invece andrà su Rai 3) nel pomeriggio della rete ammiraglia con uno show che dovrebbe chiamarsi La volta buona. Torna anche Elisa Isoardi che va alla guida di Linea Verde Life. Tiberio passa a I Fatti Vostri, lasciando Unomattina in famiglia a Beppe Convertini.

Infine, sorpresa anche per Luisella Costamagna, la quale prenderà in eredità lo spazio di Annalisa Bruchi sempre in seconda serata su Rai 2 con il programma Tango, titolo che si ispira alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, che si occuperà di economia e politica anche con un taglio meno serioso.