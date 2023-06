Maggioni stravolge Mezz'ora in più. Bortone lascia Rai 1 ma fa doppietta

Rai, Serena Bortone fa doppietta. Report saluta il lunedì e si sposta di domenica, confermato lo "scontro" Ranucci-Fazio

Le grandi novità sono tutte su Rai 3. Come riportano Ansa e il Messaggero, (leggi qui gli ultimi rumors) Report si sposta alla domenica per coprire il buco lasciato da Che tempo che fa. A Sigfrido Ranucci, quindi, l’arduo compito di sostituire Fabio Fazio e provare a replicare il successo in termini di ascolti tv per la rete.

Grosse novità anche per Mezz’ora in più, il programma rimasto “orfano” della sua conduttrice dopo le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. Come scrive sempre il Messaggero, sarà condotto da Monica Maggioni e tornerà al format di un'intervista di 30 minuti, seguito da In Mezz'ora Storie con reportage e approfondimenti.

Non solo. Serena Bortone, fresca di addio a Oggi è un altro giorno su Rai 1, sbarca nella prima serata del sabato di Rai 3 al posto dell’uscente Massimo Gramellini. Per lei pronto anche Le Parole, in onda domenica nell’access prime time con un programma di 50 minuti che passerà la linea a Report.

Tante novità, ma anche conferme. Torna, infatti, oltre a Porta a Porta, la striscia quotidiana 5 minuti di Bruno Vespa subito dopo il Tg1 dopo i tre mesi sperimentali e Il cavallo e la torre di Marco Damilano in access su Rai3. Sulla terza rete ritornano anche Cartabianca di Bianca Berlinguer e Chi l'ha visto con Federica Sciarelli.