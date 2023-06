Mediaset, bomba sul futuro di Rete 4: a rischio un conduttore. Colpaccio di Del Debbio e...

Mediaset, a rischio un conduttore di Rete 4: Del Debbio verso il raddoppio. Parenzo a un passo dall'Aria che Tira e Myrta Merlino...

I palinsesti televisivi autunnali riserveranno parecchie sorprese. Come avevamo già scritto qui, sembra ormai certo, secondo fonti accreditate, di un raddoppio di Quarto Grado. Oltre al venerdì, infatti, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sarebbe a un passo dal sbarcare anche alla domenica.

Ma il programma di cronaca non è il solo a venir premiato da Mediaset. Infatti, anche un altro capo saldo dei talk show del Biscione starebbe per andare verso il raddoppio. Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, in questa stagione ha ottenuto ottimi riscontri in termini di ascolti, ed è quindi più che probabile che possa vedere un bis di domenica in aggiunta al giovedì.

Sempre in ambito Mediaset, e più in particolare Rete 4, ci sarebbero delle novità anche per quel che riguarda Zona Bianca. Il talk show politico condotto da Giuseppe Brindisi potrebbe infatti vedere un cambio di conduzione. Al suo posto, insistono numerose voci di corridoio, prende spazio l’idea Myrta Merlino, fresca di addio a La7.