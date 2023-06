Will Media, il Ceo Tommasi lascia l'incarico. Haupt nominato al suo posto

Will Media, lascia il co-fondatore Tommasi

Tommasi lascia Will Media. Nel tardo pomeriggio, il Ceo ed ex fondatore della media-company ha raccolto tutte le persone all’interno dell’azienda per comunicare il suo addio.

Questo lavoro a contatto con i tanti mondi giovanili toccati da Will, interagendo dialetticamente e criticamente con la politica e organizzando eventi dibattito e di formazione in giro per il Paese, ha fatto venire voglia a Tommasi di dedicarsi a nuove strade “per contribuire alla scrittura delle regole”, dedicandosi a tempo pieno ad un’attività di studio e raccolta di proposte per dare risposte ai temi più urgenti per le giovani generazioni.

Haupt nuovo Ad

I nuovi azionisti di Chora Media hanno già individuato come nuovo amministratore delegato Riccardo Haupt, attuale head of strategy e chief revenue officer, un PhD in Law and Economics conseguito all’Università Bocconi e – prima di entrare in Will – esperienze con diversi centri di ricerca, think tank e studi legali d’affari in Europa.

“Questo passaggio, dice Mario Calabresi, ceo di Chora Media e presidente di Will, avviene in un momento di grande crescita della società e la figura di Riccardo Haupt garantisce una totale continuità di strategia e di progetto essendo Riccardo, già coinvolto in tutti i processi decisionali di Will dalla sua fondazione nel 2020. La squadra è solida, motivata e ha tutta la nostra fiducia. Ad Alessandro auguriamo nuovi successi, ringraziandolo per quanto ha costruito e per il grande lavoro fatto insieme”.