Fedez e Chiara Ferragni in crisi, like dimezzati e "lezioni" dagli undicenni. La verità dietro il crollo

Chiara Ferragni e Fedez, crollano i like sui social. Ecco cosa si cela dietro la crisi

Ferragnez in crisi. Negli ultimi mesi, l'Italia è stata testimone di un fenomeno intrigante: il repentino crollo delle interazioni sui social media di due delle figure nostrane più influenti, Fedez e Chiara Ferragni.

La coppia di star, nota per la loro presenza costante e di successo sui canali social, hanno improvvisamente subito una significativa diminuzione di interazioni e apprezzamenti da parte dei loro follower. I social media, da tempo, sono diventati un terreno di gioco per le celebrità e gli influencer, consentendo loro di connettersi con milioni di persone in tutto il mondo. Fedez e Chiara Ferragni, con i loro numerosi fan e il loro costante coinvolgimento nelle questioni sociali e culturali, erano diventati una sorta di riferimento per molti.

Tuttavia, di recente, i loro profili sembrano essere stati colpiti da un calo misterioso dei like e dei commenti, lasciando perplessi sia loro che i loro seguaci. Come scrive Gente, infatti, per quanto riguarda l’engagement, cioè i commenti più i like, Ferragni è scesa come media da 550 mila a 450 mila. Il rapper Fedez, invece, fino a marzo, come engagement, aveva 1,37 milioni, oggi 740 mila.

Alcuni ipotizzano che la causa di questo crollo dei like sia dovuta a un'eccessiva esposizione mediatica. Questa sovraesposizione potrebbe aver provocato una certa saturazione e stanchezza nei loro follower, portando così a un conseguente calo di interesse e interazioni online.

Ma c'è anche chi suggerisce che il crollo delle interazioni sia semplicemente un fenomeno passeggero. Nell'era dei social media, le tendenze e gli interessi possono cambiare rapidamente. Ciò che era popolare ieri potrebbe non essere più interessante oggi. Quindi, potrebbe essere solo una fase di crisi temporanea per la coppia di influencer più famosa d’Italia.