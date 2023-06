Bfc Media verso il delisting. Ammaturo accresce le proprie quote

Bfc Media, Ammaturo compra dagli azionisti di minoranza e accresce le proprie quote. Il gruppo editoriale di Iervolino verso il delisting

Bfc Media verso il delisting. Ma non solo. Il Cda del gruppo editoriale di Danilo Iervolino ha convocato per il 12 e 13 luglio l’assemblea degli azionisti per deliberare in merito “alla revoca dalle negoziazioni” delle azioni ordinarie.

Secondo quanto rivela la società, il delisting si legge nella nota “è motivato dall’esigenza di consentire alla società di focalizzarsi sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una riduzione degli oneri gestionali”. Secondo la previsione della società, l’operazione avrà effetto dal 21 luglio 2023.

Successivamente, si specifica, “le azioni non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo ma potranno comunque formare oggetto di cessione, per via privata, ai sensi del codice civile”.