La Lega allunga il passo in Rai: Incoronata Boccia vicedirettrice Tg1, arriva Roberto Poletti





La Lega allunga il passo nella nuova Rai e Igor De Biasio, consigliere del Carroccio nonché presidente di Terna, uno tra i manager piu quotati d'Italia, conquista altre posizioni. Francesco Giorgino avrà il lunedi sera (16 puntate) mentre, anticipazione di Affari, Monica Setta trasloca da Isoradio a Radio 1 con una striscia quotidiana dedicata all'approfondimento dei temi economici, dalle grandi infrastrutture al piano nazionale di ripresa e resilienza passando per i tassi, la finanza personale e le tematiche legate a inflazione, pensioni, lavoro.

Simona Arrigoni, che non può essere coinvolta in un quotidiano, nonostante sia stimatissima dal Carroccio in quanto dipendente di 7 gold e titolare di varie trasmissioni su quella emittente, porta a casa un rotocalco quotidiano dalle 15 alle 16 su Radio 1 e la conduzione di una "Linea verde" nel day time di Rai 1. Altra posizione forte su radio 1 quella di Roberto Poletti, ex conduttore di uno mattina, ex parlamentare dei Verdi e biografo di matteo salvini della prima ora. Poletti, giornalista riservato e capace (nel febbraio scorso ha sposato in gran sobrietà il compagno storico francesco senza nemmeno una foto patinata di gossip) è legato a Mediaset da un super contratto, ma lascerebbe Cologno per guidare una prima serata o un day time di informazione rai. Se ne discute e forse il tutto andrà in porto nel 2024.

Altra leghista in fermento è Tiziana Rebichesu vicecaporedattore a Rai Italia in predicato di diventare vicedirettore di Radio 1. Ma, stando ai bene informati, la Rebichesu punta alla tv e Igor de biasio le sta dando una mano per rai parlamento. Ma la lista delle novità del palinsesto non finisce qui. Notizia di questa mattina, Aannalisa Bruchi lascia Restart e la seconda serata del lunedi a Luisella Costamagna che conduce "Tango" e debutta nello spazio che fu di "Agorà extra" con una striscia tutta sua quotidiana. Monica Giandotti, pur di non tornare al Tg3, si accontenta di un programmino del sabato dalle 17 alle 18 su Rai 2. Stesso pomeriggio dove svettano Lorena Bianchetti che parla d'amore con un prodotto by Casta Diva e Greta Mauro con "Top tutto quanto fa tendenza".