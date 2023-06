Tiberio Timperi fa "concorrenza" al Tg1 di Chiocci. Rai, succede di tutto

Tiberio Timperi invita Salvini a "Uno mattina estate" e fa concorrenza al Tg1 di Chiocci

È Tiberio Timperi l'uomo chiave della nuova Rai targata Meloni. Padrone di casa indiscusso a "Uno mattina estate" (due ore di diretta tutte per lui, in mezzo lo show di Serena Autieri e Gigi Marzullo), Timperi ha aperto la stagione collegandosi con il sindaco renziano di Firenze Dario Nardella, confermando così le voci che lo danno ancora vicinissimo a Matteo Renzi, l'uomo che lo volle al suo fianco nella famosa Leopolda.

Ma Timperi, ottimo giornalista anche politico, è pronto a dare battaglia portandosi in trasmissione quei leader politici che, fisiologicamente, dovrebbero andare nello spazio del Tg1 di Giammarco Chiocci attualmente dedicato alle grandi interviste ai big dello spettacolo (da Amadeus a Gigi d'Alessio fino a Carlo Conti etc.). Di più: secondo quanto risulta ad Affari, Timperi punta alla Lega e ha gia invitato a "Uno mattina estate" Matteo Salvini, che sui temi delle infrastrutture sta facendo risalire a tempo di record i consensi della Lega. Ma i riflettori veri sono puntati sull'inverno.

Timperi andrà ai "Fatti vostri" ma non certo a fare politica, visto che Michele Guardì ci tiene a non stravolgere il suo format vincente che nella passata stagione, anche grazie alla capacità della capo autori Giovanna Flora, ha ritoccato al rialzo lo share quotidiano oltre il 12 per cento. Qualcuno sostiene che a Timperi sarebbe piaciuto avere come partner Ingrid Muccitelli, che avrebbe traslocato ai "Fatti vostri" mandando al suo posto a "Uno mattina" Anna Falchi. Nessuna conferma sulla telefonata che sarebbe stata fatta a Guardì per sostenere questa opzione. Le strade dei palinsesti sono comunque ancora tutte aperte.