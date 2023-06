Ascolti TV nel pomeriggio: nessun botto per l'addio dell'Annunziata alla Rai

Ascolti TV ieri 25 giugno 2023 nel pomeriggio: Domenica In - Il Meglio arriva a 1.5 milioni di spettatori per il 13,6% di share

Domenica In – Il Meglio negli ascolti TV ieri 25 giugno 2023 del pomeriggio arriva a 1.509.000 spettatori pari al 13.6% di share. L’Arca di Noè su Rai2 con Wild Italy su Rai 2 con 406.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 512.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, Ragazze nel pallone 4 su Italia 1 con 193.000 spettatori (1.8%), TGR su Rai3 con 1.925.000 spettatori (15.9%), Mezz’ora in Più con 1.001.000 spettatori (9.1%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà con 794.000 spettatori (7.9%), TG4 – Diario di Guerra su Rete 4 con 357.000 spettatori (3.7%), Bell’Italia in Viaggio su La7 con 282.000 spettatori (2.4%) e Atlantide Speciale con 258.000 spettatori (2.6%). La gara di Moto GP su TV8 con 1.307.000 spettatori (10.9%).