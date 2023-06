MediaTech

Lunedì, 26 giugno 2023 Lucia Annunziata dice addio alla Rai per sempre: "È stato un onore" Lucia Annunziata saluta per sempre la sua seconda "casa", la Rai. Nell'ultima puntata di Mezz'Ora in Più su Raitre ecco i saluti della giornalista di Redazione Mediatech