"Fagnani incapace". E ad Alessia Marcuzzi scappa il like dopo il concerto per l'Emilia-Romagna

Il misterioso like di Alessia Marcuzzi alle critiche social a Francesca Fagnani per la conduzione dell'Italia loves Romagna

Scintille tra Fagnani e Marcuzzi? Sabato 24 giugno, i grandi nomi della musica italiana si sono riuniti all'Italia Loves Romagna, il grande concerto a sostegno delle popolazioni vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Al timone della serata – insieme ad Amadeus, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello – c’era anche Francesca Fagnani, conduttrice resa celebre negli ultimi anni dal suo programma "Belve".

Pare, però, che la sua conduzione non abbia convinto a pieno il pubblico, che non ha risparmiato le critiche nei suoi confronti. Critiche che sembrano arrivare anche dai colleghi...

Secondo alcuni spettatori, la giornalista non è apparsa esattamente a suo agio nel suo ruolo, venendo ritenuta da molti non adatta ad una situazione come questa. Sui social sono comparsi infatti numerosi post a riguardo, nei quali, come si ci poteva aspettare, non sono state risparmiate le critiche.