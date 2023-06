Chi è Sabrina Scampini, dal cancro sconfitto agli ascolti tv super su Rete 4

Ascolti tv, Sabrina Scampini fa volare Controcorrente su Rete 4

Sabrina Scampini fa volare gli ascolti tv di Controcorrente: con lei al timone, Rete 4 festeggia una domenica sera vincente sul terreno dell'Auditel ben sopra al muro del 6%: 912.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 961.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte.

Chi è Sabrina Scampini, da Quarto Grado alla battaglia vinta contro il cancro. E ora il boom su Controcorrente

Sabrina Scampini si è laureata all’Università Cattolica di Milano e poi lavorato in televisione come autrice di programmi (ad esempio Verissimo). Dal 7 marzo 2010 al 7 giugno 2013 ha curato e condotto con Salvo Sottile il programma di cronaca nera Quarto grado in onda su Rete 4. Dal 7 al 28 ottobre 2012 ha guidato, su Canale 5 con Alessio Vinci, il contenitore domenicale di Videonews Domenica Live. Dal 6 settembre al 4 ottobre 2013 eccola di nuovo a Quarto grado con Gianluigi Nuzzi, ma ha lasciato subito il programma (a favore di Alessandra Viero) perché incinta: il 2 dicembre dello stesso anno è nata la primogenita Anita (Sabrina è sposata e ha due figli).